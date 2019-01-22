В центре страны прошли испытания системы ПРО "Хец-3"

Во вторник, 22 января, примерно в 6:45 в центре страны было проведено плановое испытание системы "Хец-3"(Arrow-3), предназначенной для перехвата баллистических ракет вне атмосферы. Испытания проводились совместно министерством обороны Израиля и федеральным оборонным ведомством США (MDA).

Испытания проходили в рамках процесса усовершенствования противоракетного потенциала Израиля. Запуск ракеты был осуществлен с базы "Пальмахим", и жители некоторых городов Гуш Дана сообщили, что видели в небе след и слышали взрыв.

Из министерства обороны Израиля передали, что испытания были успешными.

Система ПРО "Хец-3" около года назад была объявлена действующей и передана на вооружение Армии обороны Израиля в качестве четвертого эшелона ПРО (после "Железного купола", "Волшебной палочки" и "Хец-2"). Но испытания этой системы продолжаются.

Система ПРО "Хец-3", разработанная под руководством главного субподрядчика отдела "Хома" Управления оборонных исследований и разработок при минобороне, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет. Система считается одной из лучших в мире благодаря своей высокой точности и большому радиусу действия.