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В Израиле

В центре страны прошли испытания системы ПРО "Хец-3"

время публикации: 07:19 | последнее обновление: 09:34 блог версия для печати фото
В центре страны произведено плановое испытание системы ПРО "Хец"
Испытания противоракетной системы "Хец-3" (архив)
В центре страны произведено плановое испытание системы ПРО "Хец"

Во вторник, 22 января, примерно в 6:45 в центре страны было проведено плановое испытание системы "Хец-3"(Arrow-3), предназначенной для перехвата баллистических ракет вне атмосферы. Испытания проводились совместно министерством обороны Израиля и федеральным оборонным ведомством США (MDA).

Испытания проходили в рамках процесса усовершенствования противоракетного потенциала Израиля. Запуск ракеты был осуществлен с базы "Пальмахим", и жители некоторых городов Гуш Дана сообщили, что видели в небе след и слышали взрыв.

Из министерства обороны Израиля передали, что испытания были успешными.

Система ПРО "Хец-3" около года назад была объявлена действующей и передана на вооружение Армии обороны Израиля в качестве четвертого эшелона ПРО (после "Железного купола", "Волшебной палочки" и "Хец-2"). Но испытания этой системы продолжаются.

Система ПРО "Хец-3", разработанная под руководством главного субподрядчика отдела "Хома" Управления оборонных исследований и разработок при минобороне, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет. Система считается одной из лучших в мире благодаря своей высокой точности и большому радиусу действия.

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