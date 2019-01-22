Древние конские фигурки: уникальные находки во время прогулок по северу Израиля

Фрагменты двух конских фигурок, изготовленных более двух тысяч лет назад, были найдены недавно на севере Израиля. Миниатюрные скульптуры оказались на поверхности из-за дождей. Граждане передали находки Управлению древностей.

Находка из района Кфар Рупин в долине Бейт-Шеана датируется периодом Израильского царства, ей примерно 2.800 лет. Лошадка, обнаруженная недалеко от Акко, относится к эллинистической эпохе. Она была изготовлена в III-II веках до н.э.

"Мы с дочерьми Адас и Майей пошли собирать грибы около Кфар Рупин. Грибов там не было, но вдруг девочки подняли с земли статуэтку удивительной красоты. Я сразу поняла, что она датируется железным веком. Потрясающе красивая скульптура", – рассказывает сотрудница Управления древностей Айелет Кейдар-Гольденберг.

Доктор Ади Эрлих из Хайфского университета отмечает, что в первом тысячелетии до н.э. такие изображения были очень распространены: "В этот период лошадей начали активно использовать – прежде всего, для передвижения. Это отражено и в Писании – там не раз упоминаются лошади".

Достаточно вспомнить историю исхода из Египта, когда запряженные лошадьми колесницы фараона отправились в погоню за евреями, или историю боя Барака и Дворы против Сисры – полководца ханаанского царя Явина. Железные колесницы Сисры увязли в грязи, и тому пришлось спасаться пешим.

Существует несколько теорий появления таких скульптур. Согласно одной из них, всадники символизировали богов, согласно другой – героических персонажей истории. Кроме того, верховая лошадь была признаком высокого статуса ее владельца, а ее содержание обходилось недешево.

"Стоит добавить, что в наших краях верхом изображали исключительно мужчин. Скульптурные изображения женщин обычно связаны с плодородием, материнством, женственностью и сексуальностью. Это свидетельствует о четких гендерных ролях в железный век", – добавляет доктор Эрлих.

Фрагмент скульптуры, найденный в Кфар Рупин, изображает конскую голову с рукой всадника. Красные полосы изображают упряжь и поводья. Обращают на себя внимание глаза, уши и грива лошади. Находка схожа с головой лошади, которую обнаружил житель Акко Михаэль Маркин.

"Проливные дожди нередко приводят к тому, что на поверхности оказываются ценные археологические артефакты. Бывает, что их откапывают лисы и дикобразы. Мы призываем граждан помогать в составлении исторической мозаики и сообщать о своих находках. Это поможет установить их точное значение", – говорит представитель отдела по борьбе с хищениями древностей Нир Дистельфельд.