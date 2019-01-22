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Древние конские фигурки: уникальные находки во время прогулок по северу Израиля

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:41 блог версия для печати фото
Древние конские фигурки: уникальные находки во время прогулок по северу Израиля
Древние конские фигурки: уникальные находки во время прогулок по северу Израиля
Древние конские фигурки: уникальные находки во время прогулок по северу Израиля
ВСЕ ФОТО

Фрагменты двух конских фигурок, изготовленных более двух тысяч лет назад, были найдены недавно на севере Израиля. Миниатюрные скульптуры оказались на поверхности из-за дождей. Граждане передали находки Управлению древностей.

Находка из района Кфар Рупин в долине Бейт-Шеана датируется периодом Израильского царства, ей примерно 2.800 лет. Лошадка, обнаруженная недалеко от Акко, относится к эллинистической эпохе. Она была изготовлена в III-II веках до н.э.

"Мы с дочерьми Адас и Майей пошли собирать грибы около Кфар Рупин. Грибов там не было, но вдруг девочки подняли с земли статуэтку удивительной красоты. Я сразу поняла, что она датируется железным веком. Потрясающе красивая скульптура", – рассказывает сотрудница Управления древностей Айелет Кейдар-Гольденберг.

Доктор Ади Эрлих из Хайфского университета отмечает, что в первом тысячелетии до н.э. такие изображения были очень распространены: "В этот период лошадей начали активно использовать – прежде всего, для передвижения. Это отражено и в Писании – там не раз упоминаются лошади".

Достаточно вспомнить историю исхода из Египта, когда запряженные лошадьми колесницы фараона отправились в погоню за евреями, или историю боя Барака и Дворы против Сисры – полководца ханаанского царя Явина. Железные колесницы Сисры увязли в грязи, и тому пришлось спасаться пешим.

Существует несколько теорий появления таких скульптур. Согласно одной из них, всадники символизировали богов, согласно другой – героических персонажей истории. Кроме того, верховая лошадь была признаком высокого статуса ее владельца, а ее содержание обходилось недешево.

"Стоит добавить, что в наших краях верхом изображали исключительно мужчин. Скульптурные изображения женщин обычно связаны с плодородием, материнством, женственностью и сексуальностью. Это свидетельствует о четких гендерных ролях в железный век", – добавляет доктор Эрлих.

Фрагмент скульптуры, найденный в Кфар Рупин, изображает конскую голову с рукой всадника. Красные полосы изображают упряжь и поводья. Обращают на себя внимание глаза, уши и грива лошади. Находка схожа с головой лошади, которую обнаружил житель Акко Михаэль Маркин.

"Проливные дожди нередко приводят к тому, что на поверхности оказываются ценные археологические артефакты. Бывает, что их откапывают лисы и дикобразы. Мы призываем граждан помогать в составлении исторической мозаики и сообщать о своих находках. Это поможет установить их точное значение", – говорит представитель отдела по борьбе с хищениями древностей Нир Дистельфельд.

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