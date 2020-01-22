СМИ: боевики, уничтоженные после проникновения из Газы, были посланы "Исламским джихадом"

Израильский сайт Ynet со ссылкой на палестинские источники сообщает, что трое 18-летних жителей района Аль-Маази, вечером 21 января пробравшиеся на израильскую территорию и уничтоженные ЦАХАЛом, были вооружены и направлены террористической организацией "Исламский джихад".

В то же время источники в Газе говорят о том, что эти молодые люди не были боевиками какой-либо террористической организации, хотя и действовали по заданию "Исламского джихада".

"Палестинский информационный центр", агентства Safa и Maan не приводят новых сведений по поводу этого, инцидента, цитируя сообщения пресс-службы ЦАХАЛа и израильских СМИ. При этом в публикациях палестинских СМИ заявляется, что израильские военные "казнили детей".

Как сообщалось ранее, вечером 21 января на центральном участке границы с сектором Газы израильские военнослужащие зафиксировали проникновение трех боевиков на территорию Израиля. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, нарушители попытались укрыться среди защитных насаждений в приграничной зоне. Район был оцеплен. "Когда военнослужащие приступили к прочесыванию территории, боевики бросили в солдат самодельное взрывное устройство или гранату, в ответ военнослужащие открыли огонь. Цель была поражена", – говорилось в сообщении армейской пресс-службы.

После было подтверждено, что трое нарушителей границы убиты.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что инцидент произошел недалеко от кибуца Кисуфим. Боевикам удалось продвинуться приблизительно на 400 метров вглубь Израиля.





