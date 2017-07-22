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Известный израильский певец, рискуя жизнью, спас тонущую девочку

время публикации: 17:38 | последнее обновление: 17:58 блог версия для печати фото
Известный израильский певец, рискуя жизнью, спас тонущую девочку
Известный израильский певец, рискуя жизнью, спас тонущую девочку
Известный израильский певец, рискуя жизнью, спас тонущую девочку

Известный израильский певец Амир Пей Гутман едва не утонул, пытаясь спасти свою 5-летнюю племянницу. Инцидент произошел на "диком" пляже, недалеко от Неве-Ям (Атлит).

По версии Nana10, Гутман, вместе с приятельницей и ребенком, вошел в воду. В этот момент всех троих накрыла волна. Амир Гутман пытался спасти ребенка, однако стал тонуть. Несколько любителей серфинга, находившихся в воде, вынесли на берег девочку и женщину. Амир Гутман был обнаружен позже, он находился в бессознательном состоянии.

По сведениям "Маарив", Гутман бросился на помощь тонущему ребенку и успел вытащить его из воды, однако его самого стало относить в море.

На место прибыли парамедики, Марк Кожевников и Асаф Даян. Они немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, а затем доставили Гутмана в больницу. Он находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Амир Пэй Гутман начал свой творческий путь в гостиницах Эйлата, где он принимал участие в развлекательных мероприятиях для гостей города. Затем он основал музыкальную группу "Хай, Пэйб". В составе этой группы он и начал свою музыкальную карьеру.

В 2002 году Пэй Гутман начал играть в мюзикле "Мэри Лу", где его партнершами были Яэль Бар-Зоар и Михаль Амдурски. Работа в популярном мюзикле принесла Амиру известность. Сегодня он исполняет главную роль в мюзикле "А-Лаака" театра "Габима" и снимается в кино.



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Мужчина едва не утонул, спасая пятилетнюю девочку







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