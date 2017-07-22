Известный израильский певец, рискуя жизнью, спас тонущую девочку

Известный израильский певец Амир Пей Гутман едва не утонул, пытаясь спасти свою 5-летнюю племянницу. Инцидент произошел на "диком" пляже, недалеко от Неве-Ям (Атлит).

По версии Nana10, Гутман, вместе с приятельницей и ребенком, вошел в воду. В этот момент всех троих накрыла волна. Амир Гутман пытался спасти ребенка, однако стал тонуть. Несколько любителей серфинга, находившихся в воде, вынесли на берег девочку и женщину. Амир Гутман был обнаружен позже, он находился в бессознательном состоянии.

По сведениям "Маарив", Гутман бросился на помощь тонущему ребенку и успел вытащить его из воды, однако его самого стало относить в море.

На место прибыли парамедики, Марк Кожевников и Асаф Даян. Они немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, а затем доставили Гутмана в больницу. Он находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Амир Пэй Гутман начал свой творческий путь в гостиницах Эйлата, где он принимал участие в развлекательных мероприятиях для гостей города. Затем он основал музыкальную группу "Хай, Пэйб". В составе этой группы он и начал свою музыкальную карьеру.

В 2002 году Пэй Гутман начал играть в мюзикле "Мэри Лу", где его партнершами были Яэль Бар-Зоар и Михаль Амдурски. Работа в популярном мюзикле принесла Амиру известность. Сегодня он исполняет главную роль в мюзикле "А-Лаака" театра "Габима" и снимается в кино.





