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В Израиле

Следствие: брат террориста, убившего трех человек в Халамише, мог знать о его планах

время публикации: 14:10 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
Следствие: брат террориста, убившего трех человек в Халамише, мог знать о его планах

В ночь на субботу, 22 июля, в деревне Кубар, был задержан брат террориста, совершившего вооруженное нападение в поселении Халамиш. Следствие не исключает, что брат террориста знал о его намерениях и, возможно, помогал ему.

По данным предварительного расследования, террорист, убивший трех человек в Халамише, проник в поселение, преодолев забор безопасности. В момент, когда он перелезал через забор, сработал сигнал тревоги. В настоящее время выясняется, почему подразделение ЦАХАЛа не прибыло без промедления на этот сигнал.

Также установлено, что террорист, прошедший от своей деревни, Кубар, до Халамиша около двух километров, оказавшись в поселении, некоторое время кружил, выбирая дом, дверь которого не заперта.



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