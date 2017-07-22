Следствие: брат террориста, убившего трех человек в Халамише, мог знать о его планах

В ночь на субботу, 22 июля, в деревне Кубар, был задержан брат террориста, совершившего вооруженное нападение в поселении Халамиш. Следствие не исключает, что брат террориста знал о его намерениях и, возможно, помогал ему.

По данным предварительного расследования, террорист, убивший трех человек в Халамише, проник в поселение, преодолев забор безопасности. В момент, когда он перелезал через забор, сработал сигнал тревоги. В настоящее время выясняется, почему подразделение ЦАХАЛа не прибыло без промедления на этот сигнал.

Также установлено, что террорист, прошедший от своей деревни, Кубар, до Халамиша около двух километров, оказавшись в поселении, некоторое время кружил, выбирая дом, дверь которого не заперта.





