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В Израиле

В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

время публикации: 19:07 | последнее обновление: 19:15 блог версия для печати фото
В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

В субботу, 22 июля, вечером, в ряде районов Иерусалима возобновились столкновения арабов и израильской полиции.

В квартале А-Тур арабы, лица которых были закрыты масками и платками, швыряли камни в сотрудников полиции, которым пришлось применить спецсредства для разгона толпы.

Стеклянные бутылки и камни летели в направлении военнослужащих также в районе Масличной горы.

В квартале Исауия арабы в масках жгли покрышки, стремясь перекрыть дорогу, а также швыряли камни.

Возле блокпоста, расположенного при въезде в Шуафат, несколько десятков арабов забросали камнями израильских военнослужащих. Полиция разогнала толпу с помощью спецсредств.

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