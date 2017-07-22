В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

В субботу, 22 июля, вечером, в ряде районов Иерусалима возобновились столкновения арабов и израильской полиции.

В квартале А-Тур арабы, лица которых были закрыты масками и платками, швыряли камни в сотрудников полиции, которым пришлось применить спецсредства для разгона толпы.

Стеклянные бутылки и камни летели в направлении военнослужащих также в районе Масличной горы.

В квартале Исауия арабы в масках жгли покрышки, стремясь перекрыть дорогу, а также швыряли камни.

Возле блокпоста, расположенного при въезде в Шуафат, несколько десятков арабов забросали камнями израильских военнослужащих. Полиция разогнала толпу с помощью спецсредств.