ЦАХАЛ завершил прочесывание местности в районе поселения Халамиш, где был совершен теракт

Военнослужащие ЦАХАЛа завершили прочесывание местности в районе поселения Халамиш, где накануне вечером был совершен теракт.

Опасения, что в поселке или на прилегающей территории могут продолжать находиться сообщники террориста, не подтвердились.

Несколькими часами ранее недалеко от Халамиша был задержан палестинский араб, который, возможно, причастен к теракту. В настоящее время его допрашивают.

Вечером в пятницу, 21 июля, в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия.

В результате нападения погибли три человека: 68-летний отец, его сын и дочь (35-40 лет). 68-летняя жена убитого хозяина дома получила тяжелое ранение в спину, она доставлена в больницу "Шаарей Цедек".

Сосед семьи, подвергшейся нападению, выстрелил в террориста и нейтрализовал его. Террорист был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве в состоянии средней тяжести.