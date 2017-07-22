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В Израиле

ЦАХАЛ завершил прочесывание местности в районе поселения Халамиш, где был совершен теракт

время публикации: 03:07 | последнее обновление: 03:16 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ завершил прочесывание местности в районе поселения Халамиш, где был совершен теракт

Военнослужащие ЦАХАЛа завершили прочесывание местности в районе поселения Халамиш, где накануне вечером был совершен теракт.

Опасения, что в поселке или на прилегающей территории могут продолжать находиться сообщники террориста, не подтвердились.

Несколькими часами ранее недалеко от Халамиша был задержан палестинский араб, который, возможно, причастен к теракту. В настоящее время его допрашивают.

Вечером в пятницу, 21 июля, в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия.

В результате нападения погибли три человека: 68-летний отец, его сын и дочь (35-40 лет). 68-летняя жена убитого хозяина дома получила тяжелое ранение в спину, она доставлена в больницу "Шаарей Цедек".

Сосед семьи, подвергшейся нападению, выстрелил в террориста и нейтрализовал его. Террорист был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве в состоянии средней тяжести.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Террориста, проникшего в Халамиш, нейтрализовал один из местных жителей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Теракт в Халамише совершил 19-летний араб из деревни Кабур
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Скончалась женщина, получившая ранения в результате теракта в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Теракт в поселении Халамиш: трое погибших







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Суббота, 22 июля 2017 г.
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