Теракт в поселении Халамиш. Подробности

В пятницу, 21 июля, вечером, в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия. В результате теракта погибли три человека: 68-летний мужчина, его сын и дочь (35-40 лет).

60-летняя жена убитого хозяина дома получила тяжелое ранение в спину, она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек". Утром в субботу состояние раненой улучшилось.

Террорист был ранен, однако выжил, и находится в больнице. Сообщается его имя – Умар аль Абад, 19 лет, житель деревни Кубар, пригорода Рамаллы.

Согласно данным, полученным в ходе расследования, в последнее время он активно работал в студенческой организации, курируемой ХАМАС, в университете "Эль-Кудс". Аль-Абад несколько раз задерживался палестинской службой превентивной безопасности, в последний раз срок его задержания составил 10 дней.

В ночь на субботу, 22 июля, военнослужащие ЦАХАЛа совместно с сотрудниками ШАБАКа обыскали его дом. После обыска был задержан брат террориста. Представитель военного крыла террористической организации ХАМАС Абу Убейда назвал теракт в Халамише "эхом сионистской агрессии в Аль-Аксе и священном Эль-Кудсе (Иерусалиме)". ХАМАС приветствовал действия террориста, убившего трех израильтян. При этом ХАМАС не заявлял о своей ответственности за теракт.

Напомним, согласно предварительным данным, террорист проник в поселение Халамиш около 21:30. Затем он ворвался в один из жилых домов, где в это время находились гости, и ранил четырех человек. Одна из женщин, находившихся в доме, заперлась с детьми в комнате и оттуда позвонила в полицию. Сосед, проживающий в соседнем доме, прибежал на шум и выстрелил в террориста.

В Халамише проживают 250 семей. Поскольку все семьи соблюдают шабат, их мобильные телефоны в пятницу вечером были выключены. Этим объясняется то, что первая информация о раненых и убитых начала поступать не сразу после нападения.