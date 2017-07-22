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В Израиле

Столкновения в Иерусалиме, арабы сообщают об одном убитом

время публикации: 21:53 | последнее обновление: 21:53 блог версия для печати фото
Столкновения в Иерусалиме, арабы сообщают об одном убитом

Вечером в субботу, 22 июля, палестинские источники сообщают, что в результате столкновений с полицейскими и пограничниками погиб 24-летний араб.

Согласно опубликованной информации, он получил тяжелые ранения, был доставлен в правительственную больницу в Рамалле, где врачи констатировали смерть пострадавшего. Официальные израильские источники не комментируют эту информацию.

По сообщению, пресс-службы полиции Израиля, вечером произошли столкновения в многочисленных районах Иерусалима. На шоссе Маале Мота Гур неподалеку от Львиных ворот арабы бросали камни, бутылки и тяжелые предметы. Полицейские и пограничники применили спецсредства для прекращения беспорядков и оттеснили нарушителей порядка.

В квартале Исауия арабы бросали камни, бутылки с воспламеняющейся смесью и петарды в сторону полицейских. Один оперативник получил легкие ранения, и ему была оказана помощь на месте происшествия.

Аналогичные беспорядки произошли в квартале А-Тур. Там полиция также применила спецсредства.

В воскресенье, 23 июля, состоится дополнительное заседание военно-политического кабинета, которое будет посвящено обсуждению ситуации на Храмовой горе. ВАКФ требует убрать металлодетекторы, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там 14 июля. На заседании кабинета, состоявшемся в ночь на 21 июля, было решено оставить этот вопрос на усмотрение полиции.

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