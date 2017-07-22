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В Израиле

В деревне Кубар задержан брат террориста, убившего трех человек

время публикации: 09:38 | последнее обновление: 10:59 блог версия для печати фото
В деревне Кубар задержан брат террориста, убившего трех человек

В ночь на субботу, 22 июля, в деревне Кубар, военнослужащие ЦАХАЛа совместно с сотрудниками ШАБАКа обыскали дом террориста, совершившего вооруженное нападение в поселении Халамиш. После обыска был задержан брат террориста.

19-летний Умар аль-Абад, осуществивший теракт, оставил запись на своей странице в сети Facebook, где сообщил о своем намерении. Согласно данным, полученным в ходе расследования, в последнее время он активно работал в студенческой организации, курируемой ХАМАС, в университете "Эль-Кудс".

Аль-Абад несколько раз задерживался палестинской службой превентивной безопасности, в последний раз срок его задержания составил 10 дней.

Страница аль-Абада в Facebook содержит множество упоминаний о мечете Аль-Акса и ХАМАС, а также цитат из заявлений этой террористической организации.

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