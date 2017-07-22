Министр обороны Авигдор Либерман посетил Халамиш

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетил поселение Халамиш, где накануне, в пятницу, 21 июля, вооруженный ножом арабский террорист убил трех человек.

Либерман призвал ускорить снос дома, в котором проживал террорист. Кроме того, он потребовал от руководства ПНА осуждения теракта. "Мы требуем, чтобы председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас четко и ясно осудил вооруженное нападение, совершенное вчера в Халамише", - заявил Либерман.

В настоящее время сотрудники ШАБАК и спецподразделений ЦАХАЛа оцепили деревню Кубар, в которой находится дом террориста. Выехать из деревни можно только в связи с гуманитарной необходимостью.

Задержан брат террориста.





