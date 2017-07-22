Нетаниягу и Ривлин прокомментировали теракт в Халамише

Вечером в субботу, 22 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал теракт совершенный минувшим вечером в поселении Халамиш.

"Речь идет о теракте, совершенном звероподобным человеком, заряженным бескрайне ненавистью. Силы безопасности прикладывают все усилия для обеспечения безопасности и продолжат делать это и в дальнейшем", - говорится в обращении главы правительства.

Президент государства Реувен Ривлин заявил: "Мы обнимаем семью и не можем не восхититься хладнокровием и мужеством женщины, оказавшейся один на один со смертью и солдата, положившего конец трагедии. Сердце обливается кровью, когда видишь страшные фотографии и думаешь о чудом спасшихся детях, которые сейчас должны жить со страшной вестью".

В пятницу, 21 июля, вечером, в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия. В результате теракта погибли три человека: 68-летний мужчина, его сын и дочь (35-40 лет).

60-летняя жена убитого хозяина дома получила тяжелое ранение в спину, она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек". Утром в субботу состояние раненой улучшилось.

Террорист был ранен, однако выжил, и находится в больнице. Сообщается его имя – Умар аль-Абад, 19 лет, житель деревни Кубар, пригорода Рамаллы.

Согласно данным, полученным в ходе расследования, в последнее время он активно работал в студенческой организации, курируемой ХАМАС, в университете "Эль-Кудс". Аль-Абад несколько раз задерживался палестинской службой превентивной безопасности, в последний раз срок его задержания составил 10 дней.