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Прогноз погоды на 22 июля: солнечно, температура без существенных изменений

время публикации: 04:57 | последнее обновление: 05:00 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 22 июля: солнечно, температура без существенных изменений

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 22 июля, будет малооблачно. Температура воздуха без существенных изменений.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 28-41. В Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 19-33, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 22-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье погода без существенных изменений. В понедельник ожидается повышение температуры. Во вторник – без существенных изменений.

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Суббота, 22 июля 2017 г.
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