Улучшилось состояние женщины, раненной террористом в Халамише

Врачи иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" сообщили об улучшении состояния 60-летней женщины, тяжело раненной террористом в поселке Халамиш.

Как сообщает портал walla, минувшей ночью она была прооперирована, после чего медики оценили ее состояние как "хорошее".

Напомним, что накануне террорист проник в дом в поселении Халамиш и напал с ножом на его обитателей. Три человека были убиты, женщина получила тяжелые ранения.

Террорист был нейтрализован услышавшим крики соседом – военнослужащим кинологического подразделения "Окец".