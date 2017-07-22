В Восточном Иерусалиме задержаны четверо арабов, подозреваемых в участии в беспорядках

В ночь на субботу, 22 июля, полиция задержала четверых арабов, подозреваемых в участии в пятничных беспорядках.

В иерусалимском квартале Сильван арабы швыряли бутылки с зажигательной смесью и камни в военнослужащих и сотрудников полиции. Пострадавших нет.

Полиции пришлорсь применить спецсредства для разгона демонстрации.

В районе А-Тур камни и бутылки с "коктейлем Молотова" в сотрудников полиции бросали арабы, закрывшие лица масками. Полиция прочесывает местность в поисках причастных к метанию камней и петард.