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В Израиле

Завершены забастовочные санкции в МИДе, минобороны и минэкономики

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 07:52 блог версия для печати фото
Завершены забастовочные санкции в МИДе, минобороны и минэкономики

Рабочие комитеты министерства иностранных дел, министерства обороны и министерства экономики добились заметного прогресса на переговорах с министерством финансов, и объявили о прекращении начавшихся еще в 2018 году забастовочных санкций.

В рамках соглашения между сторонами минфин согласился до 2021 года облагать налогом только 50% представительских расходов. До тех пор сторонами должен быть согласован новый порядок использования представительских расходов, отчетности по ним и их налогообложения.

Также стороны договорились об увеличении бюджета министерства иностранных дел и бюджета минобороны, касающегося финансирования работы военных атташе.

Напомним, что работники МИДа постепенно расширяли список забастовочных санкций, в число которых в итоге вошли прекращение консульских визитов к заключенным, выдача рабочих виз, организация визитов израильских чиновников за границу. Последней угрозой, судя по всему возымевшей эффект, стал ультиматум израильских послов и консулов, пригрозивших закрыть диппредставительства, если в течение 10 дней минфин не урегулирует вопрос финансирования представительских расходов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 июля 2019 г.
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