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В Израиле

Провалились переговоры профсоюза медсестер с минздравом

время публикации: 21:24 | последнее обновление: 21:38 блог версия для печати фото
Провалились переговоры профсоюза медсестер с минздравом
Провалились переговоры профсоюза медсестер с минздравом
Провалились переговоры профсоюза медсестер с минздравом

В понедельник, 22 июля, переговоры между профсоюзом медсестер и минздравом не увенчались успехом. 23 июля в 07:00 начнется бессрочная забастовка медсестер, она коснется всех государственных больниц и поликлиник.

Медсестры и медбратья, являющиеся членами профсоюза, протестуют против высокой нагрузки, переполненности больничных отделений, отсутствия дополнительных ставок, а также ухудшающихся условий труда.

Еще в мае профсоюз медсестер объявил состояние трудового конфликта в связи с высокой нагрузкой, не позволяющей им уделять необходимое время пациентам. Медсестры заявляли, что они борются не только за свои права, но и отстаивают права пациентов.

В ответ на это министерство здравоохранения спустило в больницы директиву сократить зарплаты медсестер, участвующих в забастовочных санкциях. Из их зарплат уже в ближайший месяц может быть высчитано до 20%. Это решение минздрава также стало одной из причин забастовки.

В связи с забастовкой все больничные отделения будут работать по субботнему расписанию. Больницы будут вынуждены отменить плановые операции.

Усеченным составом будет работать медперсонал в отделениях интенсивной терапии диализа, онкологии, отделения недоношенных детей. Это же коснется психиатрических и гериатрических больниц.

Во всех больницах будут сформированы бригады для оказания неотложной помощи, будут работать комиссии для рассмотрения исключительных случаев.

Забастовку поддержал профсоюз врачей. Глава профсоюза профессор Хаги Цион призвал главу правительства увеличить ежегодный бюджет системы здравоохранения на 5 миллиардов шекелей, чтобы предотвратить крах системы.

Министерство здравоохранения намерено обратиться в суд по трудовым конфликтом за запретом на забастовку медсестер.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2019 г.
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