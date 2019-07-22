Единый блок или две партии. Первый экзамен Айелет Шакед

После того, как Айелет Шакед была объявлена главой партии "А-Ямин а-Хадаш", она начинает серию встреч с лидерами правых списков, проверяя возможность создания единого блока.

Лидер "Новых правых" встретится в ближайшую неделю, в том числе с главой "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Рафи Перецом, и попытается убедить его отказаться от первого места в объединенном списке.

В политических кругах утверждают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу несколько раз звонил раввину Перецу, убеждая его не уступать первое место Айелет Шакед. Глава правительства отверг эти утверждения. "Я не вмешиваюсь в происходящее на правом фланге, но если будет такая необходимость – вмешаюсь", - заявил он. В окружении премьер-министра поясняют, что необходимость возникнет в том случае, если к нему обратятся с просьбой.

Накануне сообщалось, что Сара Нетаниягу, жена премьер-министра, беседовала с женой Рафи Переца и прсила ее повлиять на мужа, чтобы не допустить передачи первого места в объединенном списке Айелет Шакед. Журналист Бен Каспит пишет, что возражения Нетаниягу проистекают не только от давней личной неприязни по отношению к бывшему министру юстиции. Нетаниягу опасается оттока голосов к правому блоку, что ослабит "Ликуд".

Среди "Новых правых" также нет единого мнения по поводу дальнейших шагов. Нафтали Беннет по-прежнему считает предпочтительным участие в выборах двух партий правого фланга: либерального "А-Ямин а-Хадаш" и более консервативного "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Айелет Шакед, в свою очередь, предпочитает создание единого списка. Как пишет "Исраэль а-Йом", в окружении Шакед опасаются, что Беннет будет всячески чинить препоны на пути к возможному соглашению.

21 июля в комплексе "Кфар а-Макабия" в Рамат-Гане состоялась пресс-конференция лидеров "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннета и Айелет Шакед.

Уже за несколько часов до мероприятия было известно, что Беннет объявит о передаче Шакед поста лидера партии. "После выборов я сказал, что беру на себя ответственность за результаты и то же самое я делаю сейчас. Во имя единства нужно быть готовым приносить в жертву личное. Я принимаю всю ответственность на себя, путь важнее человека, государство важнее личного преуспевания. Я предоставляю пост лидера партии своему товарищу Айелет Шакед", - сказал Беннет. "Сейчас она лидер, а я сделаю все, что смогу, чтобы помочь ей", - добавил он.

Айелет Шакед была встречена шквалом оваций. "Мы идем на выборы не для того, чтобы быть в тени какой-либо другой партии. Мы идем на выборы, чтобы в будущем получить возможность взять в руки руль управления государством", - сказала Шакед.

Она призвала партии, находящиеся правее "Ликуда" объединиться. "Это гарантия выживания ценностного, идеологического правого крыла нашей политики. Мы обязаны объединиться и стать силой, которая поведет за собой страну, поведет ее с верой и мужеством", - добавила глава "Новых правых".