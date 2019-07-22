Умер младенец из Модиин-Илита, забытый в автомобиле

В больнице "Асаф а-Рофэ" скончался младенец в возрасте шести месяцев, который на протяжении нескольких часов находился в запертом автомобиле.

В 14:37 из больницы передали следующее сообщение: "Несмотря на все наши усилия, несмотря на интенсивные реанимационные процедуры, совершавшиеся нами, несколько минут назад была констатирована смерть младенца. Медицинский центр приносит соболезнования семье".

Первое сообщение поступило в 13:17. Медики сообщили, что ребенка обнаружили прохожие, извлекли из автомобиля и внесли в помещение синагоги. Ребенок находился в состоянии клинической смерти, с явными признаками теплового удара.

Реанимационная бригада скорой помощи приняла мальчика и доставила его в больницу "Асаф а-Рофэ", совершая в пути реанимационные процедуры. Попытка спасти мальчика продолжались и в больнице, однако усилия оказались тщетными.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что в утренние часы родители забыли мальчика в машине. Полиция продолжает расследование.





