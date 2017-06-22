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В Израиле

"Ноа Тануа" запускает субботний автобус по маршруту 61 кооператива "Дан"

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото
"Ноа Тануа" запускает субботний автобус по маршруту 61 кооператива "Дан"

В субботу, 24 июня, автобусы кооператива "Ноа Тануа" начнут работать на 61 маршруте кооператива "Дан", соединяющем Рамат-Ган с Тель-Авивом.

В летние месяцы маршрут будет обслуживаться между 10:00 и 17:00. Стоимость поездки составит 9 шекелей.

Это четвертый субботний маршрут "Ноа Тануа". Ранее были запущены маршруты 63 и 18 в Гуш-Дане и маршрут между Беэр-Шевой и пляжами Ашкелона.

На сайте кооператива отмечается, что по субботам он занимается перевозкой только своих членов. Поэтому перед тем, как воспользоваться "субботним автобусом", рекомендуется зарегистрироваться на сайте организации, а также скачать на телефон аппликацию HopOn, с помощью которой будет приниматься плата за проезд.

На текущий момент членами кооператива стали уже более 3 тысяч человек.

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