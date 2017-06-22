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В Израиле

Полиция задержала четырех подозреваемых в организации подпольных азартных игр

время публикации: 10:13 | последнее обновление: 10:13 блог версия для печати фото
Полиция задержала четырех подозреваемых в организации подпольных азартных игр

По результатам скрытого расследования полиция задержала утром в четверг, 22 июня, четырех подозреваемых в организации подпольных азартных игр. Еще 17 человек были задержаны для допроса в качестве свидетелей.

Помимо организации и проведения азартных игр, подозреваемым вменяется в вину нарушение налогового законодательства и закона об отмывании нелегального капитала.

В домах подозреваемых были проведены обыски с изъятием документов и имущества.

Задержанные будут доставлены в суд Ришон ле-Циона для продления ареста.

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Четверг, 22 июня 2017 г.
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