В Беэр-Шеве пройдет первый "Парад гордости": список перекрываемых улиц

Вечером в четверг, 22 июня, в Беэр-Шеве пройдет первый в истории столицы Негева "Парад гордости" представителей сексуальных меньшинств.

В связи с парадом, который начнется в 18:00, полиция перекроет для движения транспорта следующие улицы:

Регер со стороны Вингейт до перекрестка с улицей Генриетта Сольд, ШАЗАР до улицы Генриетта Сольд, Шимони до Дерех Мешахрерим, Вингейт до площади муниципалитета, Регер до улицы Вайцман, Голомб до Дерех а-Шалом, ШАЗАР до Дерех а-Шалом.

Движение по улице Регер откроется в 20:00, остальные улицы – будут открываться постепенно до 23:00.