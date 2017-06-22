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В Израиле

В Беэр-Шеве пройдет первый "Парад гордости": список перекрываемых улиц

время публикации: 14:52 | последнее обновление: 14:52 блог версия для печати фото
В Беэр-Шеве пройдет первый "Парад гордости": список перекрываемых улиц

Вечером в четверг, 22 июня, в Беэр-Шеве пройдет первый в истории столицы Негева "Парад гордости" представителей сексуальных меньшинств.

В связи с парадом, который начнется в 18:00, полиция перекроет для движения транспорта следующие улицы:

Регер со стороны Вингейт до перекрестка с улицей Генриетта Сольд, ШАЗАР до улицы Генриетта Сольд, Шимони до Дерех Мешахрерим, Вингейт до площади муниципалитета, Регер до улицы Вайцман, Голомб до Дерех а-Шалом, ШАЗАР до Дерех а-Шалом.

Движение по улице Регер откроется в 20:00, остальные улицы – будут открываться постепенно до 23:00.

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