Раввин Беэр-Шевы: полиция пообещала штрафовать участников гей-парада за вызывающий внешний вид

Главный раввин Беэр-Шевы в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" сообщил, что с городской полицией была достигнута договоренность, согласно которой за вызывающий внешний вид участникам гей-парада будут выписываться штрафы.

По словам раввина Иегуды Дери, полиция ему пообещала, что первый гей-парад, который состоится 22 июня в Беэр-Шеве, "будет проходить тихо - без музыки и диджеев".

По словам Дери, "этот праздник" предназначен только для членов ЛГБТ-общины. Пропускать на парад будут только "обладателей специальных браслетов".

Полиция Беэр-Шевы не комментирует эти заявления главного раввина города.

"Парад гордости" в Беэр-Шеве начнется в 18:00. В городе будут перекрыты следующие улицы: Регер со стороны Вингейт до перекрестка с улицей Генриетта Сольд, ШАЗАР до улицы Генриетта Сольд, Шимони до Дерех Мешахрерим, Вингейт до площади муниципалитета, Регер до улицы Вайцман, Голомб до Дерех а-Шалом, ШАЗАР до Дерех а-Шалом.

Движение по улице Регер откроется в 20:00, остальные улицы – будут открываться постепенно до 23:00.