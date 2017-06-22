22 июня 2017 г.
последняя новость: 18:30
Людмила Путина вышла замуж
Куда пропала Лиора Ган
Китаянка сделала макияж едой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:06 В результате ДТП в Нижней Галилее погиб мужчина, еще шесть человек получили травмы
17:49 В самолетах "Эль-Аль" больше не будут пересаживать женщин из-за религиозных мужчин
17:05 Раввин Беэр-Шевы: полиция пообещала штрафовать участников гей-парада за вызывающий внешний вид
15:49 Нелегал из Гвинеи подозревается в преднамеренном заражении партнерш ВИЧ
15:41 Минпрос разработал программу помощи школьникам с дефицитом внимания
15:07 18 автобусов компании "Супербус" сняты с дороги из-за неисправностей
14:52 В Беэр-Шеве пройдет первый "Парад гордости": список перекрываемых улиц
14:47 Яир Лапид: "В политике я встретил больше преступников, чем за всю свою жизнь"
14:24 Годовалый младенец в тяжелом состоянии доставлен вертолетом в больницу "Сорока"
14:15 В Иерусалиме задержан араб, подозреваемый в связях с ХАМАСом
В Израиле

Раввин Беэр-Шевы: полиция пообещала штрафовать участников гей-парада за вызывающий внешний вид

время публикации: 17:05 | последнее обновление: 17:17 блог версия для печати фото
Раввин Беэр-Шевы: полиция пообещала штрафовать участников гей-парада за вызывающий внешний вид

Главный раввин Беэр-Шевы в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" сообщил, что с городской полицией была достигнута договоренность, согласно которой за вызывающий внешний вид участникам гей-парада будут выписываться штрафы.

По словам раввина Иегуды Дери, полиция ему пообещала, что первый гей-парад, который состоится 22 июня в Беэр-Шеве, "будет проходить тихо - без музыки и диджеев".

По словам Дери, "этот праздник" предназначен только для членов ЛГБТ-общины. Пропускать на парад будут только "обладателей специальных браслетов".

Полиция Беэр-Шевы не комментирует эти заявления главного раввина города.

"Парад гордости" в Беэр-Шеве начнется в 18:00. В городе будут перекрыты следующие улицы: Регер со стороны Вингейт до перекрестка с улицей Генриетта Сольд, ШАЗАР до улицы Генриетта Сольд, Шимони до Дерех Мешахрерим, Вингейт до площади муниципалитета, Регер до улицы Вайцман, Голомб до Дерех а-Шалом, ШАЗАР до Дерех а-Шалом.

Движение по улице Регер откроется в 20:00, остальные улицы – будут открываться постепенно до 23:00.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2017 г.
В Беэр-Шеве пройдет первый "Парад гордости": список перекрываемых улиц
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июня 2017 г.
Гей-парад в Иерусалиме состоится 3 августа
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 11 июня 2017 г.
Глаза "Парада гордости" при выключенном цвете. Фотозаметка Дмитрия Брикмана
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 9 июня 2017 г.
"Парад гордости 2017" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июня 2017 г.
"Парад гордости" в Тель-Авиве: усилены меры безопасности, перекрыты многие улицы







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 22 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017