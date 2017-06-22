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В Израиле

Министр внутренних дел рассказал депутатам о нелегальной иммиграции из Грузии и Украины

время публикации: 09:18 | последнее обновление: 10:02 блог версия для печати фото
Арье Дери
Паспорта мигрантов
Проверка документов нелегальных мигрантов

В настоящий момент на территории Израиля нелегально находятся 79.000 граждан Украины и Грузии. Об этом сообщил министр внутренних дел Арье Дери, выступая на заседании комиссии Кнессета по внутренним делам, посвященном проблемам нелегальной иммиграции.

В ходе заседания Дери сказал: "Автобусы везут этих "туристов" на улицу Саламэ, там они подают просьбу о получении убежища, и пока просьба рассматривается их нельзя депортировать". По словам Дери, МВД добивается объявления Грузии страной, в которую можно депортировать ее граждан, незаконно прибывших в Израиль.

"Жулики обманывают грузинских граждан. Берут 5 тысяч долларов, обещая работу и вид на жительство в Израиле, а потом подают просьбу об убежище, – сказал глава МВД. – Мы ведем разъяснительную кампанию в Грузии, объясняя людям, что их обманывают".

Дери призвал МИД Израиля и министерство юстиции начать аналогичный процесс в отношении Украины.

По словам министра, на сегодняшний день в Израиле находятся 39.000 африканских нелегалов, а также 18.000 иностранных рабочих, срок действия визы которых истек, однако они не вернулись на родину.

"Правительство не может делать все, что хочет: есть ограничения, которые накладывает суд, есть меры, которые мы не можем предпринять. Дважды Кнессет утверждал закон, дважды БАГАЦ блокировал его. Но мы делаем то, что можно. В 2016 году в Израиль проникли 18 всего нелегалов. С начала 2017 года – ни одного. Ноль. В этот период Израиль покинули 5 тысяч нелегалов", – сообщил глава МВД.



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