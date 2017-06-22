СМИ: полиция допросит министра труда и соцобеспечения по подозрению в коррупции

Министр труда и социального обеспечения Хаим Кац вызван на допрос в следственный отдел по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433), сообщают СМИ. Пресс-служба полиции в настоящий момент не комментирует эту информацию.

Как пишет портал Walla, министр вызван на допрос по делу 630 о коррупции в концерне "Таасия авирит".

Согласно опубликованной информации, Кац будет допрошен в связи с подозрениями в даче взяток в обмен на вступление в "Ликуд". Как сообщалось ранее, следователи намерены задать министру вопросы, касающиеся проведения тендеров среди подрядчиков и зависимости их результатов от того, поддерживают ли участники тендеров партию "Ликуд".

Разрешение на допрос министра выдано юридическим советником правительства. Ранее по делу 630 был задержан сын министра социального обеспечения Яир Кац.