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В Израиле

На дорогах Израиля произошли две аварии, в результате которых пострадали подростки

время публикации: 22:10 | последнее обновление: 22:10 блог версия для печати фото
На дорогах Израиля произошли две аварии, в результате которых пострадали подростки

На улице Яд ле-Баним в Хайфе автомобиль сбил 15-летнего юношу, ехавшего на электрическом велосипеде. Велосипедист получил тяжелые травмы. Он доставлен в больницу "Рамбам".

Еще одна авария, в результате которой пострадал подросток, произошла на 86-м шоссе, в районе перекрестка "Биг" в Кармиэле. 16-летнего юношу сбил автомобиль. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства этих аварий.

Ранее на шоссе № 784, между деревнями Кафр-Манда и кибуцем Ханатон, произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек и еще шестеро получили травмы.

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