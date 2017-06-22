На дорогах Израиля произошли две аварии, в результате которых пострадали подростки

На улице Яд ле-Баним в Хайфе автомобиль сбил 15-летнего юношу, ехавшего на электрическом велосипеде. Велосипедист получил тяжелые травмы. Он доставлен в больницу "Рамбам".

Еще одна авария, в результате которой пострадал подросток, произошла на 86-м шоссе, в районе перекрестка "Биг" в Кармиэле. 16-летнего юношу сбил автомобиль. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства этих аварий.

Ранее на шоссе № 784, между деревнями Кафр-Манда и кибуцем Ханатон, произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек и еще шестеро получили травмы.