В результате ДТП в Нижней Галилее погиб мужчина, еще шесть человек получили травмы

На шоссе № 784, между деревнями Кафр-Манда и кибуц Ханатон, произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек и еще шестеро получили травмы.

Добровольцы службы скорой помощи "Ихуд Ацала", оказывавшие первую помощь пострадавшим на месте ДТП, сообщили, что 50-летний мужчина, сидевший на пассажирском месте рядом с водителем, скончался от полученных травм на месте.

По словам парамедиков, среди пострадавших есть дети.

Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств ДТП.