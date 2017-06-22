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В Израиле

В результате ДТП в Нижней Галилее погиб мужчина, еще шесть человек получили травмы

время публикации: 18:06 | последнее обновление: 18:15 блог версия для печати фото
В результате ДТП в Нижней Галилее погиб мужчина, еще шесть человек получили травмы

На шоссе № 784, между деревнями Кафр-Манда и кибуц Ханатон, произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек и еще шестеро получили травмы.

Добровольцы службы скорой помощи "Ихуд Ацала", оказывавшие первую помощь пострадавшим на месте ДТП, сообщили, что 50-летний мужчина, сидевший на пассажирском месте рядом с водителем, скончался от полученных травм на месте.

По словам парамедиков, среди пострадавших есть дети.

Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств ДТП.

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