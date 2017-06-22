Предъявлены обвинительные заключения по делу о гибели гражданина России Владимира Константинова

Прокуратура Южного округа передала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительные заключения по делу о наезде со смертельным исходом, приведшем к гибели гражданина России Владимира Константинова.

Константинов (50), работавший в одном из отелей Эйлата, погиб в результате ДТП в начале текущего месяца. Сбивший его автомобиль скрылся с места аварии.

Согласно тексту обвинительного заключения, за рулем автомобиля находился 21-летний Элиягу Браун, которому вменяются в вину непредумышленное убийство, управление транспортным средством под влиянием наркотиков и бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшему, вождение автомобиля без действующих водительских прав, автомобильной лицензии и страховки, хранение наркотиков и превышение скорости.

Находившейся с ним в автомобиле туристке из Швейцарии Михаль Зелигер предъявлено обвинение в несообщении о преступлении.