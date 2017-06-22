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В Израиле

В самолетах "Эль-Аль" больше не будут пересаживать женщин из-за религиозных мужчин

время публикации: 17:49 | последнее обновление: 18:18 блог версия для печати фото
В самолетах "Эль-Аль" больше не будут пересаживать женщин из-за религиозных мужчин

83-летняя израильтянка через суд добилась прекращения дискриминации женщин на борту самолетов авиакомпании "Эль-Аль".

По информации сайта "Мако", 2 декабря 2015 года 83-летняя Рина Рабинович, в прошлом адвокат, летела "Эль-Алем" из Ньюарка в Тель-Авив. Когда она уже заняла свое место в салоне самолета, к ней подошла стюардесса и попросила пересесть, так как 50-летний религиозный мужчина отказался сидеть рядом с женщиной. Хотя Рина и сочла эту просьбу нарушением своих прав, она пересела. Но сразу после возращения в Израиль подала в суд на "Эль-Аль", указав, что подверглась дискриминации только потому, что она - женщина.

"Мако" сообщает, что во вторник, 21 июня, суд утвердил досудебную сделку между подательницей иска и авиакомпанией и постановил, что просьба компании пересесть, действительно, является дискриминацией по половому признаку, даже если таким образом компания пыталась создать комфортные условия для представителей религиозного сектора.

"Мако" указывает, что благодаря этому прецеденту стюарды авиакомпании "Эль-Аль" больше не смогут пересаживать пассажирок, им придется искать другие решения, например, искать другое место религиозному пассажиру.



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