Более двух тысяч человек приняли участие в первом Параде гордости в столице Негева

Около 2,5 тысяч человек принимают участие в гей-параде, который в этом году впервые проводится в Беэр-Шеве. Протяженность маршрута составляет чуть более километра, и он проходит по центральным улицам города.

Парад гордости, проходящий в столице Негева, существенно отличается от подобного мероприятия в Тель-Авиве. Он проходит более "скромно", без музыки и элементов карнавала. Перед началом мероприятия главный раввин города Иегуда Дери в интервью "Галей ЦАХАЛ" заявил, что городская полиция ему пообещала выписывать штрафы за вызывающий внешний вид участников шествия.

Активисты ЛГБТ-общины намеревались провести гей-парад в столице Негева еще в прошлом году. Однако он был отменен после того, как полиция запретила участникам шествия пройти по центральной улице города. Активисты гей-движения пытались опротестовать решение полиции в Высшем суде справедливости, утверждая, что требование изменить маршрут шествия было выдвинуто под давлением религиозного истеблишмента, а также из-за страха мэра Беэр-Шевы лишиться поддержки религиозных фракций. В суде представители полиции заявили, что запрет был продиктован опасениями за безопасность участников гей-парада. Полиция также утверждала, что в городе звучали призывы к насилию против его участников, в свою очередь, среди членов ЛГБТ-общины также звучали призывы защищаться и приходить на мероприятие с оружием. В результате суд принял аргументы полиции, постановив, что гей-парад из центра города должен быть перенесен на менее многолюдные улицы. В результате - вместо парада состоялся митинг протеста.