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В Израиле

Под давлением "харедим" отменены ремонтные работы на железной дороге в субботу

время публикации: 18:57 | последнее обновление: 19:18 блог версия для печати фото
Под давлением "харедим" отменены ремонтные работы на железной дороге в субботу
Под давлением "харедим" отменены ремонтные работы на железной дороге в субботу
Под давлением "харедим" отменены ремонтные работы на железной дороге в субботу

Закончилась встреча Биньямина Нетаниягу с главами ультраортодоксальных партий ШАС и "Яадут а-Тора", посвященная проблеме "осквернения святости субботы" работами, осуществляемыми компанией "Ракевет Исраэль" по выходным. На встрече, проходившей в канцелярии главы правительства, также присутствовали министр транспорта Исраэль Кац, министр труда и соцобеспечения Хаим Кац, глава парламентской финансовой комиссии раввин Моше Гафни.

На встрече представители религиозных партий требовали полного прекращения работ по шаббатам за исключением тех случаев, когда речь идет о жизненной необходимости и нет возможности осуществлять эти работы в будние дни.

Участники встречи согласились с утверждением представителей ШАС и "Яадут а-Тора", что в последнее время участились случаи, когда работы на железной дороге проводились по субботам без веской на то причины.

По информации сайта Maariv, специалисты министерства труда и соцобеспечения проверив план работ "Ракевет Исраэль" на ближайшие выходные, пришли к выводу, что они могут быть осуществлены в будний день. Таким образом, министерство потребовало от "Ракевет Исраэль" изменить свои планы и отменить все мероприятия, которые были запланированы на вечер пятницы и субботу.

Министр транспорта Исраэль Кац сообщил, что он уже проинструктировал сотрудников своего ведомства, что работы не должны проводиться в шаббат, если в этом нет жизненной необходимости.

Отметим, что в начале недели парламентские партии ШАС и "Яадут а-Тора" по итогам совместного заседания распространили заявление, в котором говорилось, что они не смогут оставаться в коалиции, если в случае статус-кво не будет сохранен.

Это был не первый случай, когда строительство трамвая или работы по улучшению железнодорожной инфраструктуры в выходные дни, становятся причиной коалиционного кризиса. В августе прошлого года на выходные было закрыто для движения шоссе Аялон из-за работ, проводившихся в районе железнодорожной станции "А-Шалом". Работы осуществлялись несмотря на протесты ультраортодоксов. Министр транспорта Исраэль Кац тогда заявил, что проведение подобных работ в будний день было бы связано с гигантским риском. Он напомнил, что светское население идет на уступки ради сохранения статуса кво, и отметил, что от религиозного сектора также требуются уступки в определенных вопросах. Вместе с тем, когда работы не представляют угрозы для безопасности граждан, они проводятся в будние дни.

В сентябре прошлого года инфраструктурные работы на железной дороге, перенесенные с выходных на рабочие дни, привели к транспортному коллапсу. Транспортные пробки были на всех основных магистралях страны. Тысячи израильтян опоздали на работу. Тогда сообщалось, что перебои в движении железнодорожного транспорта были вызваны тем, что решение наложить запрет на проведение работ в выходные было вынесено Биньямином Нетаниягу незадолго до наступления шаббата, когда работники уже приступили к своим обязанностям и разобрали рельсы на участке к северу Тель-Авива. Распоряжение застало их врасплох, и времени на восстановление полотна у них уже не было.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июня 2017 г.
Работы в шаббат на железной дороге привели к коалиционному кризису. Комментарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 20 апреля 2017 г.
Ультраортодокс из Иерусалима выдвинул свою кандидатуру на пост президента Конго
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 марта 2017 г.
Ультраортодоксы против Нетаниягу: "Встреча с министрами в субботу возмутительна и непостижима"







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