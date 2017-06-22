В Иерусалиме задержан араб, подозреваемый в связях с ХАМАСом

В четверг, 22 июня, правоохранительными органами был задержан 21-летний житель одного из арабских кварталов Иерусалима, подозреваемый в причастности к террористической деятельности.

23 июня задержанный предстанет перед судом, где будет решен вопрос о продлении ареста, сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается в сообщении, в течение последнего месяца полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) вели тайную слежку за подозреваемым и собирали информацию о его контактах.

Ранее этот молодой мужчина был осужден за подстрекательство к насилию и террору, получив 8 месяцев тюрьмы и 9 месяцев лишения свободы условно.

Согласно версии следствия, после освобождения подозреваемый контактировал с представителями террористической организации ХАМАС и присоединился к ячейке, действующей в районе Рамаллы.