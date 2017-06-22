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В Израиле

Жителю Маалота Юрию Кайгородцеву предъявлено обвинение в убийстве

время публикации: 10:48 | последнее обновление: 10:48 блог версия для печати

Государственная прокуратура передала в Хайфский окружной суд обвинительное заключение против 47-летнего жителя Маалота Юрия Кайгородцева.

Кайгородцев обвиняется в убийстве своего друга Александра Рыжова (51), совершенном два месяца назад в квартире жертвы.

Согласно тексту обвинения, в ночь с 24 на 25 апреля Кайгородцев и Рыжов распивали спиртные напитки на квартире у последнего. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый напал на хозяина квартиры, избил его молотком для отбивания мяса и нанес ему около сотни ножевых ранений.

После убийства обвиняемый вымыл квартиру и ушел, забрав с собой орудия убийства.

Ранее в мировом суде Акко обвинения в пособничестве в убийстве Рыжова были предъявлены еще одному другу Кайгородцева Павлу Семушкину.

Полицейская проверка не подтвердила подозрения о причастности Кайгородцева к двум другим убийствам репатриантов из постсоветского пространства, совершенным в том же районе за последние полтора года.

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