22 июня 2017 г.
последняя новость: 22:10
Людмила Путина вышла замуж
Куда пропала Лиора Ган
Китаянка сделала макияж едой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:10 На дорогах Израиля произошли две аварии, в результате которых пострадали подростки
21:34 ЦАХАЛ зафиксировал нарушение границы с Ливаном
21:07 Подан законопроект об увеличении числа депутатов Кнессета
19:56 Около четырех тысяч человек приняли участие в первом Параде гордости в столице Негева
18:57 Под давлением "харедим" отменены ремонтные работы на железной дороге в субботу
18:06 В результате ДТП в Нижней Галилее погиб мужчина, еще шесть человек получили травмы
17:49 В самолетах "Эль-Аль" больше не будут пересаживать женщин из-за религиозных мужчин
17:05 Раввин Беэр-Шевы: полиция пообещала штрафовать участников гей-парада за вызывающий внешний вид
15:49 Нелегал из Гвинеи подозревается в преднамеренном заражении партнерш ВИЧ
15:41 Минпрос разработал программу помощи школьникам с дефицитом внимания
В Израиле

Подан законопроект об увеличении числа депутатов Кнессета

время публикации: 21:07 | последнее обновление: 21:24 блог версия для печати фото
Подан законопроект об увеличении числа депутатов Кнессета
Законопроект разработан депутатом от партии "Яадут а-Тора" Ури Маклевым
Давид Битон в последнее время несколько раз поднимал вопрос о необходимости расширения состава парламента

По информации 2-го канала ИТВ, в Кнессет подан законопроект об увеличении числа депутатов Кнессета. Законопроект разработан депутатом от партии "Яадут а-Тора" Ури Маклевым. И, по данным телеканала, его поддержал председатель парламентской коалиции Давид Битон.

В сюжете телеканала отмечалось, что Давид Битон в последнее время несколько раз поднимал вопрос о необходимости расширения состава парламента. Битон при этом ссылался на рекомендации Израильского института демократии и даже намеревался подать лично подать подобный законопроект.

В предисловии к своему законопроекту Ури Маклев объясняет, почему этот шаг является необходимым. Он указывает, что число парламентариев было установлено 70 лет назад, когда в Израиле проживали чуть более 600 тысяч человек, сегодня численность населения превысила 8 миллионов, при этом количество депутатов не изменилось: как и в момент создания государства в парламенте заседают 120 человек. Сравнение еврейского государства с другими парламентскими республиками также будет не в пользу Израиля. Например, в Финляндии, где численность населения составляет 5,5 миллиона человек, в парламенте заседают 200 депутатов.

Ури Маклев напоминает, что за годы, прошедшие с момента формирования первого Кнессета, также изменились функции депутатов и увеличилась нагрузка на них. В Кнессете действуют около 20 комиссий и большое число подкомиссий, во главе каждой из которой состоит кто-то из депутатов. Кроме того, часть парламентариев имеют министерские портфели, что также отвлекает их от участия в пленарных заседаниях.

Автор законопроекта полагает, что увеличение числа депутатов на 20 человек позволит сделать работу Кнессета более эффективной.

Отметим, что в июне 2017 года профессор Мануэль Трахтенберг, основатель Национального совета по экономики, в прошлом возглавлявший комиссию по планированию и бюджету Совета по высшему образованию, дал интервью NEWSru.co.il, в котором он также говорил о необходимости увеличения численного состава Кнессета. "В Кнессете работают примерно 20 комиссий. 30 депутатов от коалиции "нейтрализованы", так как они являются министрами, заместителями министров и так далее. И у оппозиции, и у коалиции элементарно не хватает людей для того, чтобы эффективно работать в комиссиях. Добавьте к этому разные конференции и форумы. Депутаты носятся по зданию, пытаясь успеть всюду. Это несерьезно, так работать нельзя… Я в один день могу принять участие в работе четырех комиссий, а также в трех-четырех форумах и конференциях. Скажите, может человек серьезно высказать свое мнение по какому-либо вопросу в таком темпе? Это же немыслимо.", - говорил он.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2017 г.
Под давлением "харедим" отменены ремонтные работы на железной дороге в субботу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2017 г.
О проблеме жилья и "право-справедливой" партии. Интервью с главой фракции "Кулану"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 марта 2014 г.
Кнессет обсуждает закон о реформе власти, оппозиция бойкотирует заседание







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 22 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017