По информации 2-го канала ИТВ, в Кнессет подан законопроект об увеличении числа депутатов Кнессета. Законопроект разработан депутатом от партии "Яадут а-Тора" Ури Маклевым. И, по данным телеканала, его поддержал председатель парламентской коалиции Давид Битон.

В сюжете телеканала отмечалось, что Давид Битон в последнее время несколько раз поднимал вопрос о необходимости расширения состава парламента. Битон при этом ссылался на рекомендации Израильского института демократии и даже намеревался подать лично подать подобный законопроект.

В предисловии к своему законопроекту Ури Маклев объясняет, почему этот шаг является необходимым. Он указывает, что число парламентариев было установлено 70 лет назад, когда в Израиле проживали чуть более 600 тысяч человек, сегодня численность населения превысила 8 миллионов, при этом количество депутатов не изменилось: как и в момент создания государства в парламенте заседают 120 человек. Сравнение еврейского государства с другими парламентскими республиками также будет не в пользу Израиля. Например, в Финляндии, где численность населения составляет 5,5 миллиона человек, в парламенте заседают 200 депутатов.

Ури Маклев напоминает, что за годы, прошедшие с момента формирования первого Кнессета, также изменились функции депутатов и увеличилась нагрузка на них. В Кнессете действуют около 20 комиссий и большое число подкомиссий, во главе каждой из которой состоит кто-то из депутатов. Кроме того, часть парламентариев имеют министерские портфели, что также отвлекает их от участия в пленарных заседаниях.

Автор законопроекта полагает, что увеличение числа депутатов на 20 человек позволит сделать работу Кнессета более эффективной.

Отметим, что в июне 2017 года профессор Мануэль Трахтенберг, основатель Национального совета по экономики, в прошлом возглавлявший комиссию по планированию и бюджету Совета по высшему образованию, дал интервью NEWSru.co.il, в котором он также говорил о необходимости увеличения численного состава Кнессета. "В Кнессете работают примерно 20 комиссий. 30 депутатов от коалиции "нейтрализованы", так как они являются министрами, заместителями министров и так далее. И у оппозиции, и у коалиции элементарно не хватает людей для того, чтобы эффективно работать в комиссиях. Добавьте к этому разные конференции и форумы. Депутаты носятся по зданию, пытаясь успеть всюду. Это несерьезно, так работать нельзя… Я в один день могу принять участие в работе четырех комиссий, а также в трех-четырех форумах и конференциях. Скажите, может человек серьезно высказать свое мнение по какому-либо вопросу в таком темпе? Это же немыслимо.", - говорил он.





