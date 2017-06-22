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В Израиле

Яир Лапид: "В политике я встретил больше преступников, чем за всю свою жизнь"

время публикации: 14:47 | последнее обновление: 14:49 блог версия для печати фото
Яир Лапид на ежегодной Герцлийской конференции. 22 июня 2017 года

В четверг, 22 июня, на ежегодной Герцлийской конференции выступил лидер оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Он заявил, что у партии "Еш Атид", в отличие от правительства, есть четкий план действий. Лапид подверг резкой критике поведение общественных деятелей и политиков, которые, по его словам, "потеряли стыд и элементарные человеческие качества".

"За последние пять с половиной лет в политике, я встретил больше нарушителей и преступников, чем за всю свою жизнь. Депутаты Кнессета оскорбляют друг друга, обвиняют в разных грехах, не имея при этом никаких доказательств. Против министров и главы правительства ведутся уголовные расследования. Приближенные премьер-министра подозреваются в коррупционных нарушениях. То, что происходит в высших эшелонах власти, просто в голове не укладывается. Да, раньше тоже была коррупция, но в других масштабах. И люди хотя бы стыдились этого. Сегодня вместо стыда мы видим нападения и угрозы. Законодательный процесс превратился в машину оскорблений. За последние два года было подано много законов, которые юридически невыполнимы и в которых нет ни малейшего смысла. У таких законов цель одна: провоцировать и создавать заголовки в СМИ", – цитирует выступление Лапида пресс-служба "Еш Атид". По словам Лапида, политики сеют раскол и раздор в израильском обществе, руководствуясь исключительно личными интересами. "Правительство не задумывается о том вреде, который наносит стране и израильскому обществу своим поведением. Последние два-три года правительство систематически продолжает раскалывать общество, вместо того, чтобы создать план работы на годы вперед. Кто-нибудь знает, как правительство собирается сокращать социальное неравенство? Какой у правительства план для улучшения правоохранительной системы? План по сектору Газы? У них нет плана. У премьер-министра нет плана и не будет. А у нас есть. Потому, что мы занимаемся делом, а не оскорбляем других", – сказал Лапид. "Мы подготовили четкую программу "7 пунктов", в которой прописано все: концепция безопасности, изменение системы власти, укрепление правоохранительной системы, борьба с коррупцией, экономические аспекты, развитие образования и науки, вопросы религии. Над этой программой мы работали два года, просчитывали, прописывали и продумывали каждую деталь. В ней есть все: от "как поспособствовать выходу на рынок труда мужчин из ультроортодоксального сектора и арабских женщин" до программы "Нахшон", которая создана с целью изменить правоохранительную систему. От создания новой системы израильской пропаганды до закона о военно-политическом кабинете. Наша программа касается всего – и помощи социально слабым слоям населения, и помощи молодежи, и жителям периферии. Если у кого-то есть дополнительные идеи, мы с радостью их выслушаем", – заявил лидер партии "Еш Атид". Лапид призвал как можно быстрее завершить расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу: "Премьер-министр находится в центре уголовного расследования, которое тянется бесконечно. Ответственные за расследование ведут себя так, будто их время не ограниченно. Времени у них нет. Либо сообщите о его невиновности, либо предъявите обвинение, но так или иначе закончите разбирательство! Люди, приближенные к премьер-министру, получили миллионы в деле о "махинациях по тендеру с подводными лодками". Никто даже не пытается отрицать этого, мы привыкли. Коррупция представляется нам привычной частью жизни. За пять с половиной лет в политике я встретил больше осужденных преступников, чем за всю свою предыдущую жизнь. Подследственные и коррупция существовали всегда, но раньше им, по крайней мере, было стыдно. Сегодня они атакуют в ответ".

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