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В Израиле

Либерман: "Аббас пытается втянуть ХАМАС в войну с Израилем"

время публикации: 11:30 | последнее обновление: 11:41 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман на конференции в Междисциплинарном центре в Герцлии. 22 июня 2017 года

В четверг, 22 июня, министр обороны Авигдор Либерман выступил на конференции в Междисциплинарном центре в Герцлии.

Авигдор Либерман коснулся ситуации в секторе Газы. По мнению главы оборонного ведомства, ПНА усилит в ближайшее время давление на ХАМАС в секторе, чтобы подтолкнуть его к войне против Израиля. "Речь идет о внутрипалестинском конфликте, и разрешение этого конфликта не предвидится, - сказал Либерман – Палестинская администрация продолжает сокращать подачу электричества в Газу, прекратит выплату зарплат и предпримет иные жесткие шаги". По словам Авигдора Либермана, это будет сделано с двумя целями: нанести удар по ХАМАС, а также вовлечь его в войну с Израилем".

Либерман отметил, что действия Махмуда Аббаса в отношении ХАМАС и сектора Газы никак не скоординированы с Израилем и являются абсолютно односторонними.

Говоря о ситуации в Сирии, министр обороны сказал: ""Хизбалла" использует ситуацию, сложившуюся в этой стране, для создания антиизраильского фронта на Голанах, а также для доставки современных систем вооружения и укрепления позиций на границе с Израилем. Я предупреждаю сирийский режим о последствиях, которые это будет иметь".

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