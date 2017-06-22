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В Израиле

Ливни призвала США исправить ошибки Обамы

время публикации: 10:21 | последнее обновление: 10:21 блог версия для печати фото
Барак Обама и Ципи Ливни

В среду, 21 июня, выступая на конференции в Междисциплинарном центре в Герцлии, депутат Кнессета Ципи Ливни ("Сионистский лагерь") сказала: "Если президент Трамп хочет исправить ошибки, допущенные его предшественником Обамой, - пусть расскажет об основных принципах, по которым он собирается действовать. Надо не навязывать содержание договора сторонам, - а опубликовать свою позицию и обязать обе стороны принять решение".

"У премьер-министра Нетаниягу нет политической проблемы согласиться с таким подходом, - в Израиле может быть создано альтернативное правительство ради достижения мира, и ему это хорошо известно. Палестинцы опасаются Трампа, - и уже отступили от многих предварительных требований. Думаю, президент Трамп – это возможность, уникальный шанс, ведь никто не хочет противоречить ему. Он определил достижение договора, как свою цель, и нам теперь остается определить содержание. Проявить инициативу и добиться того, что нужно нашей стране. Если, конечно, правительство Израиля проявит достаточно мудрости и серьезности в подходе".

"Когда над северными границами Израиля нависает серьезная опасность, мы не можем позволить себе, из соображений безопасности, держать значительные военные силы в Иудее и в Самарии. Обеспечение безопасности, это не только армия. Это, в том числе, и экономические меры, например, разрешение палестинцам больше строить в окрестностях их городов, - так рекомендует ЦАХАЛ для того, чтобы снизить напряжение и уменьшить террор", - добавила Ливни.

"Наша цель – это четкая граница Израиля, причем в состав страны войдут все крупные поселения. А маленькие удаленные поселения – не обеспечивают безопасность, напротив, они осложняют обеспечение безопасности. И пора, давно пора правительству принять решение, - что для нас важнее", - сказала она.

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