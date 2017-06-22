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В Израиле

Минпрос разработал программу помощи школьникам с дефицитом внимания

время публикации: 15:41 | последнее обновление: 15:41 блог версия для печати фото
Минпрос разработал программу помощи школьникам с дефицитом внимания

В четверг, 22 июня, министерство просвещения представило программу оказания помощи учащимся средних классов, затрудняющихся в усвоении материала и имеющих дефицит внимания.

Программа разрабатывалась на протяжении последних двух лет специальным отделом минпроса совместно с местными органами власти, профсоюзами учителей, родительскими комитетами и другими инстанциями.

В предстоящем учебном году начнется пробное задействование этой программы в 77 школах, расположенных в 15 городах и местных советах. Полностью программа должна вступить в сиду в 2022 году.

В рамках программы, педагогические коллективы совместно с консультантами будут отбирать школьников 7-9 классов, которые затрудняются в усвоении материала и предположительно страдают от дефицита внимания. Для каждого из этих школьников будет разработана специальная программа оказания помощи в учебе, а также в случае необходимости эмоциональной терапии. В конце учебного года будет произведена оценка результатов программы в отношении каждого школьника. Программа рассчитана на три года, и если по истечении этого срока не произойдут серьезные изменения в учебных достижениях школьника, он будет направлен для получения помощи в психологическую службу минпроса.

Школьники, направленные в психологическую службу, получат субсидию для прохождения диагностики. На основании результатов будет выработана программа помощи школьникам на время учебы в старших классах. В частности, она будет включать адаптацию экзаменов, дополнительные занятия и иные формы помощи.

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Четверг, 22 июня 2017 г.
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