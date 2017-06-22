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Прогноз погоды на 22 июня: небольшое повышение температуры, переменная облачность

время публикации: 05:42 | последнее обновление: 05:42 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 22 июня: небольшое повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 22 июня, температура воздуха будет немного выше, чем вчера. Переменная облачность. Возможен моросящий дождь на севере в утренние часы.

В Иерусалиме – 17-26 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 21-26, в Эйлате – 25-37. В Беэр-Шеве – 17-30, в Мицпе-Рамоне – 16-28, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне – 22-28, в Ариэле – 17-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-34, на Голанских высотах – 18-30.

Температура воды в Средиземном море – 26 градусов, высота волн – 80-160 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В пятницу-субботу – солнечно, дополнительное повышение температуры. В воскресенье температура повысится до уровня выше среднесезонной.

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Четверг, 22 июня 2017 г.
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