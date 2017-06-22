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В Израиле

Подозреваемые по делу об убийстве Романа Антона доставлены в суд

время публикации: 09:09 | последнее обновление: 09:09 блог версия для печати фото
Подозреваемый по делу об убийстве Романа Антона в суде

Утром в четверг, 22 июня, в мировой суд в Ришон ле-Ционе были доставлены пятеро подозреваемых в причастности к убийству 43-летнего Романа Антона из Ришон ле-Циона. Полиция просит продлить срок их содержания под стражей.

Подробности расследования по-прежнему запрещены к публикации.

Роман Антон, находившийся под надзором полиции, был убит вечером 15 июня около промзоны Реховота. Он был фигурантом нескольких уголовных дел. Тело убитого было найдено на обочине шоссе № 411, недалеко от промышленной зоны Реховота. Экспертиза установила, что в мужчину было выпущено несколько десятков пуль. Некоторые ранения оказались смертельными.

Утром 16 июня полиция Израиля сообщила о задержании пяти человек по подозрению в причастности к убийству. Тогда же сообщалось, что подозреваемые – три жителя Реховота 16, 28 и 35 лет, житель Офакима 30 лет и житель Ашкелона 36 лет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июня 2017 г.
Около Реховота был убит 43-летний Роман Антон
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июня 2017 г.
По делу об убийстве в Реховоте задержаны пять подозреваемых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июня 2017 г.
Около Реховота убит мужчина, находившийся под контролем полиции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июня 2017 г.
На обочине 411-шоссе, недалеко от Реховота, обнаружен труп мужчины







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Четверг, 22 июня 2017 г.
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