Подозреваемые по делу об убийстве Романа Антона доставлены в суд

Утром в четверг, 22 июня, в мировой суд в Ришон ле-Ционе были доставлены пятеро подозреваемых в причастности к убийству 43-летнего Романа Антона из Ришон ле-Циона. Полиция просит продлить срок их содержания под стражей.

Подробности расследования по-прежнему запрещены к публикации.

Роман Антон, находившийся под надзором полиции, был убит вечером 15 июня около промзоны Реховота. Он был фигурантом нескольких уголовных дел. Тело убитого было найдено на обочине шоссе № 411, недалеко от промышленной зоны Реховота. Экспертиза установила, что в мужчину было выпущено несколько десятков пуль. Некоторые ранения оказались смертельными.

Утром 16 июня полиция Израиля сообщила о задержании пяти человек по подозрению в причастности к убийству. Тогда же сообщалось, что подозреваемые – три жителя Реховота 16, 28 и 35 лет, житель Офакима 30 лет и житель Ашкелона 36 лет.