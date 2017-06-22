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В Израиле

Нелегал из Гвинеи подозревается в преднамеренном заражении партнерш ВИЧ

время публикации: 15:49 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Нелегал из Гвинеи подозревается в преднамеренном заражении партнерш ВИЧ

24-летний нелегал из Гвинеи Мэнди Таруара, проживавший в Ришон ле-Ционе, подозревается в преднамеренно заражении ВИЧ-инфекцией нескольких женщин, в незаконном нахождении на территории Израиля, а также в подделке документов.

В суде Ришон ле-Циона, где рассматривалась просьба следственных органов о продлении срока его задержания, представитель полиции сообщил, что подозреваемый проживал в Израиле под вымышленным именем - Джек Бени. Он имел поддельное разрешение на работу в Израиле, а на жизнь зарабатывал подделкой документов для других нелегалов.

Мэнди Таруара было известно, что он является носителем вируса ВИЧ и, что перед вступлением в сексуальный контакт он должен предупреждать партнершу о своем статусе, однако он этого не сделал. В ходе расследования молодой мужчина признался, что кроме постоянной подруги, у него были связи с другими женщинами, которых он также не поставил в известность о том, что является носителем ВИЧ.

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