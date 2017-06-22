Прокуратура подала иск в БАГАЦ против суда по трудовым спорам

Государственная прокуратура, представляющая интересы правительства, обратилась в Высший суд справедливости с иском против системы судов по трудовым спорам и ее председателя, судьи Игаля Плитмана.

В рамках беспрецедентного иска, санкционированного юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом, государство обвиняет систему судов по трудовым спорам в нарушении суверенитета правительства и подрыве его полномочий.

Причиной иска стало решение судьи Плитмана предоставить рабочему комитету Израильской электрической компании права на неограниченную забастовку.

В иске утверждается, что суд по трудовым спорам санкционировал политическую забастовку, и что предоставив работникам "Хеврат Хашмаль" право вето на реформу, подготовленную государством для блага всего населения страны, суд фактически делегировал им полномочия правительства и Кнессета по управлению государством.

Напомним, что 5 мая 2017 года Всеизраильский суд по трудовым спорам постановил, что работники израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") имеют право бастовать без ограничений, отклонив апелляцию государства на решение хайфского окружного суда по трудовым спорам.

В постановлении судья Игаль Плитман фактически обязал государство согласовывать реформу рынка электроэнергии с рабочим комитетом "Хеврат Хашмаль".