Суданец, подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки, предстал перед судом

В четверг, 22 июня, в окружном суде в Беэр-Шеве было предъявлено обвинение 31-летнему Ибрагиму Идрису – мигранту из Судана, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней.

Вместе с Идрисом подозреваемой в соучастии по этому делу проходит 16-летняя жительница юга страны, имя которой не разрешено к публикации, так как речь идет о несовершеннолетней. Ей предъявлены обвинения в склонении потерпевшей к занятию проституцией.

В рамках проводимого расследования были допрошены и другие подозреваемые и свидетели по этому делу.

Информация о задержании подозреваемых была разрешена к публикации 20 июня. Тогда сообщалось, что расследование началось благодаря воспитателю в одном из клубов для молодежи в Ашкелоне, который привлек полицию, заметив неадекватное поведение 13-летней подопечной и следы насилия на ее теле. Полицейским удалось разговорить девочку, после чего были задержаны первые подозреваемые – девочки 13 и 16 лет.

В ходе предварительного расследования было установлено, что подозреваемые пытали 13-летнюю девочку: они вырыли на берегу моря яму с водой, в которую макали жертву, не давая поднять голову, били, тушили об нее сигареты, требовали от нее крупные суммы денег. Чтобы "заработать деньги", жертву привезли в квартиру к суданским нелегалам, вынудив вступить в половую связь с одним из них.

Напомним, что сексуальные отношения с несовершеннолетними, не достигшими "возраста согласия" (в Израиле – 16 лет), юридическая система рассматривает как насильственные действия.