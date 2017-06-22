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В Израиле

18 автобусов компании "Супербус" сняты с дороги из-за неисправностей

время публикации: 15:07 | последнее обновление: 15:07 блог версия для печати фото
18 автобусов компании "Супербус" сняты с дороги из-за неисправностей

Дорожная полиция провела проверку автобусов компании "Супербус", по итогам которой сразу 18 из 24 проверенных автобусов были признаны негодными и сняты с дороги из-за наличия серьезных неисправностей.

Среди прочего, проблемы были обнаружены в рулевых системах, тормозных системах, дверях, электрических системах и т.д.

Водители автобусов, вышедших на трассу неисправными, были задержаны для допроса, после чего отпущены. Также задержаны три начальника смен и начальник отдела транспортной безопасности компании.

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