18 автобусов компании "Супербус" сняты с дороги из-за неисправностей

Дорожная полиция провела проверку автобусов компании "Супербус", по итогам которой сразу 18 из 24 проверенных автобусов были признаны негодными и сняты с дороги из-за наличия серьезных неисправностей.

Среди прочего, проблемы были обнаружены в рулевых системах, тормозных системах, дверях, электрических системах и т.д.

Водители автобусов, вышедших на трассу неисправными, были задержаны для допроса, после чего отпущены. Также задержаны три начальника смен и начальник отдела транспортной безопасности компании.