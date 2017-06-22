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Лидеры ШАС и "Яадут а-Тора" встретятся с Нетаниягу и министрами транспорта и соцобеспечения

время публикации: 12:18 | последнее обновление: 12:18 блог версия для печати фото
Лидеры ШАС и "Яадут а-Тора" встретятся с Нетаниягу и министрами транспорта и соцобеспечения

В четверг, 22 июня, состоится встреча глав ультарортодоксальных партий ШАС и "Яадут а-Тора" с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром транспорта Исраэлем Кацем и министром социального обеспечения Хаимом Кацем.

Темой встречи станет требование ультраортодоксов прекратит работы, выполняемые компанией "Ракевет Исраэль" в шаббат.

Ультраортодоксы требуют полного прекращения работ по шаббатам за исключением тех случаев, когда речь идет о жизненной необходимости и нет возможности осуществлять эти работы в будние дни.

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Четверг, 22 июня 2017 г.
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