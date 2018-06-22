"Марш солидарности с ранеными", вопреки планам ХАМАС, не стал массовым

В пятницу, 22 июня, террористическая организация ХАМАС призвала к очередной массовой акции на границе сектора Газы в рамках "марша возвращения". Жителей Газы призвали проявить солидарность с тысячами раненых во время прошлых аналогичных акций.

Однако в результате число участников "марша" не превышало нескольких тысяч. Были зафиксированы четыре очага беспорядков. Участники акции жгли покрышки и предпринимали попытки приблизиться к разделительному забору. Также активисты "марша" швырнули в сторону военнослужащих ЦАХАЛа гранату. Среди военнослужащих пострадавших не было.

"Палестинский информационный центр" сообщает, со ссылкой на минздрав сектора Газы, что в результате действий израильских военнослужащих пострадали 89 демонстрантов. Среди раненых – восемь детей. Также пострадали двое журналистов, в том числе корреспондент агентства Anadolu Али Джадаллах.

Тем не менее, в сторону израильской территории сегодня были запущены не менее 45 горящих воздушных змеев и воздушных шаров. По предварительным данным, они стали причиной десяти пожаров в районах, расположенных близ границы с сектором Газы.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями.





