Виски для солдат Его Величества: что пили британцы в Эрец-Исраэль 100 лет назад

В ходе раскопок, проходивших в кибуце Нецер Серени перед прокладкой шоссе, были обнаружены руины строения, которое во время Первой мировой войны использовалось британскими солдатами в качестве казармы.

Археологи обнаружили на месте десятки солдатских пуговиц, пряжки от ремней, детали конской упряжи и различные предметы повседневного обихода военнослужащих. Также найден серебряный набалдашник от стека, принадлежавшего офицеру Королевских ВВС.

Еще больший интерес представляет свалка, устроенная солдатами рядом с казармой. Британские войска оставили здесь сотни стеклянных бутылок. К изумлению археологов, 70% из них когда-то содержали крепкие алкогольные напитки, в основном виски и джин. Все бутылки были пустыми.

"Это первый подобный случай в истории израильской археологии. Не стоит забывать, что бутылки с вином, пивом, содовой, а также джином и виски, доставлялись из Европы как часть рационов солдат и офицеров. Это удивительное свидетельство повседневной жизни армейского лагеря", – говорит глава отдела стекла Управления древностей Бриджит Ононе.

Британская армия под командованием генерала Эдмунда Алленби заняла район Лода и Рамлы 15 ноября 1917 года, после того, как разбила турок в сражении за Беэр-Шеву. 9 декабря перед британцами открыл ворота Иерусалим. Алленби вошел в Старый город пешком – как паломник, а не как завоеватель.

Только в сентябре 1918 года войскам, отдыхавшим в районе Рамлы, пришлось вновь вступить в бой. Победив противника в битве при Мегиддо, британцы установили контроль не только над всей Эрец-Исраэль, но и над Дамаском и Алеппо.

Следует отметить, что на Западном фронте солдаты обычно получали не виски, а ром. Суточная порция составляла 70 миллилитров. Если рацион спиртного удваивался, это не вызывало радости: солдаты понимали, что вскоре их ждет наступление на германские позиции.

Жизнь офицеров на фронте была короче, чем у солдат. Поскольку спиртное было для них доступнее, многие из выживших вернулись домой алкоголиками. "Я знал таких, что выпивали по две бутылки виски в день, надеясь, что ранят, а не убьют", – вспоминал после войны писатель Роберт Грейвз. Он признавался, что через пару месяцев после того, как попал в окопы, уже не мог обойтись без бутылки в день. Только это позволяло ему справляться со своими обязанностями, включавшими в себя поддержку солдат и написание писем родственникам погибших подчиненных.