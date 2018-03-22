Прорыв воздушной блокады: самолет Air India вылетел в Израиль через Саудовскую Аравию

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India вылетевший рейсом AI139 в четверг, 22 марта, из аэропорта имени Индиры Ганди в Нью-Дели в аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле, вошел в историю.

Это первый пассажирский авиарейс в Израиль, маршрут которого пролегает над арабским государством, не признающим государства Израиль.

Воздушная блокада Израиля была объявлена арабскими странами в мае 1948 года, сразу после провозглашения независимости еврейского государства. Попытка заставить иностранные авиакомпании отказаться от полетов в Израиль провалилась, однако запрет на пролет самолетов в Израиль через воздушное пространство арабских стран действует до сих пор.

Исключением из него стали Египет и Иордания, подписавшие мирные соглашения с Израилем в 1979 и 1994 годах соответственно.

В последние годы неоднократно проводились попытки оспорить запрет на продажу арабскими авиакомпаниями билетов гражданам Израиля, однако даже в случае судебной победы израильтян авиакомпании предпочитали отменять рейсы и уходить с маршрута, но не исполнять решение суда.

В конце 2016 года авиакомпания Air India объявила о намерении выйти на израильский рынок, планируя приурочить первый рейс к историческому визиту в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Однако в мае 2017 года стало известно, что начало работы нового маршрута откладывается. Причиной задержки стал отказ лежащих между Израилем и Индией стран разрешить пролет летящих в Израиль самолетов через свое воздушное пространство. Среди прочего, отказ был получен от властей Афганистана, Пакистана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана.

Летать в Израиль в обход Аравийского полуострова над Красным морем, как это вынужден делать "Эль-Аль", в Air India не хотели.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, потребовалось давление со стороны США и Индии, серьезные геополитические изменения на Ближнем Востоке и внутриполитические изменения в Саудовской Аравии.

7 февраля 2018 года Air India сообщила о получении разрешения на пролет в Израиль через воздушное пространство Саудовского королевства и начнет полеты 18 марта. Время полета в таком случае сокращалось с 9 до 7 часов. В тот же день саудовское управление гражданской авиации опровергло сообщение компании, однако больше никаких комментариев из Эр-Рияда не последовало.

1 марта 2018 года израильская авиакомпания "Эль-Аль" направила в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) официальное письмо с просьбой помочь ей получить разрешение на полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

6 марта 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находившийся с рабочим визитом в США, снова объявил о получении индийской авиакомпании разрешения на пролет над Саудовской Аравией.

8 марта авиакомпания подтвердила данное сообщение, объявив о назначении первого рейса в Израиль на 22 марта.

Опровержения и каких-либо дополнительных заявлений по данному поводу от Саудовской Аравии не последовало.

Борт AI139 вылетел из аэропорта Нью-Дели в 18:26 по времени Индии (14:56 по зимнему времени Иерусалима), с получасовой задержкой. Без учета задержки вылета он должен приземлиться в аэропорту имени Бен-Гурион в 21:45, затратив на полет 7 часов 15 минут.