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22 марта 2018 г.
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Минюст уведомил Facebook о расследовании подозрений на утечку данных израильтян

время публикации: 16:47 | последнее обновление: 17:10 блог версия для печати фото
Минюст уведомил Facebook о расследовании подозрений на утечку данных израильтян
Минюст уведомил Facebook о расследовании подозрений на утечку данных израильтян
Марк Цукерберг должен дать показания в рамках расследования деятельности Cambridge Analytica

Управление по защите права на частную жизнь при министерстве юстиции 22 марта уведомило компанию Facebook о начале административного расследования в связи со скандалом вокруг передачи личной информации пользователей социальной сети компании Cambridge Analytica и возможной утечке личных данных израильтян.

Пресс-служба министерства юстиции, сообщившая о начале расследования, напоминает, что, согласно израильскому законодательству, использование личных данных пользователей или их передача третьей стороне возможна только с личного согласия самого пользователя.

"Таким образом, в ходе расследования сотрудники израильского Управления проверят, был ли факт незаконного использования личных данных израильских пользователей и не было ли нарушено их законное право на неприкосновенность личной жизни", - говорится в сообщении пресс-службы министерства юстиции.

Расследование в отношении компании Facebook начато также Федеральной торговой комиссией при правительстве США. В то же время британские законодатели направили запрос, в соответствии с которым один из основателей и основной владелец Facebook Марк Цукерберг должен дать показания в рамках расследования деятельности Cambridge Analytica. Соответствующее письмо направлено Цукербергу комитетом по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту палаты общин.

Как сообщалось ранее, британской аналитической компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей Facebook (по сведениям The New York Times, более 50 миллионов) и разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Это позволяло, в частности, показывать пользователям "подходящую" политическую рекламу и влиять на их выбор.

Публикации по этому поводу появились еще на прошлой неделе. Новый виток скандала начался после выхода в эфир программы на британском телеканале Channel 4 News, посвященной расследованию деятельности Cambridge Analytica.

Как говорится во многих публикациях, Cambridge Analytica могла сотрудничать со штабом Дональда Трампа накануне выборов президента США. Предполагается, что это помогло Трампу одержать победу. Упоминается и о возможном влиянии на британский референдум Brexit.

Корреспондент Channel 4 News, выдававший себя за клиента из Шри-Ланки, между ноябрем 2017 и январем 2018 года несколько раз встречался с представителями Cambridge Analytica, в том числе с исполнительным директором компании Александром Никсом. Беседы снимались скрытой камерой.

Журналист заявлял о готовности заключить коммерческое соглашение с Cambridge Analytica, чтобы повлиять на исход выборов в Шри-Ланке. Во время беседы с ним Никс говорил о готовности собирать компромат на кандидатов, используя разработанные компанией технологии, распространять ложную информацию, порочащую политических противников, давать взятки с записью этой процедуры, чтобы выложить ее потом в интернет, и даже "направить девочек в дом кандидата".

В разговоре с "клиентом" Никс упоминал о том, что Cambridge Analytica пользуется услугами бывших сотрудников британских и израильских спецслужб, отмечает The Guardian.

Помимо Александра Никса, корреспондент Channel 4 News встречался с управляющим директором подразделения мировой политики в Cambridge Analytica Марком Торнбуллом и руководителем информационного подразделения Алексом Тэйлором, а также с представителем компании Strategic Communications Laboratories, сотрудничавшей с Cambridge Analytica. Во время этих бесед прозвучала информация о том, что данные фирмы в той или иной степени "работали" в ходе более 200 предвыборных компаний. В частности, назывались такие страны, как Чехия, Индия, Аргентина, Нигерия и Кения.

Генеральная прокуратура штата Массачусетс объявила о начале расследования в отношении компаний Facebook и Cambridge Analytica, чтобы установить, имело ли место незаконное вмешательство в ход предвыборных компаний в США. Прокуратура штата Коннектикут также намерена расследовать деятельность Cambridge Analytica.

После выхода в эфир расследования Channel 4 руководство компании Cambridge Analytica подтвердило факт встреч корреспондента этого телеканала с высокопоставленными представителями фирмы, но заявило, что их слова были неверно истолкованы. Как утверждают в Cambridge Analytica, эта компания стремится избегать неэтичных и незаконных действий, а "клиенту" говорили о возможности давать взятки и подсылать проституток "шутя", проверяя его реакцию на подобные предложения. В компании категорически отрицают, что в интересах клиента может рассылаться недостоверная информация.

Тем не менее, Александр Никс уже объявил о готовности уйти в отставку с поста директора Cambridge Analytica, если это поможет восстановить репутацию компании.

21 марта, после нескольких дней молчания, основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг прокомментировал в своем блоге скандал вокруг утечки данных миллионов пользователей. Он заявил, что компания уже предприняла шаги для защиты данных пользователей и закрыла уязвимость, которой воспользовалась компания Cambridge Analytica.

На фоне скандала акции компании Facebook продолжают падать.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 22 марта 2018 г.
Financial Times: Как контролировать свои данные на Facebook или уйти из соцсети
// NEWSru.co.il // В мире // 21 марта 2018 г.
Марк Цукерберг впервые прокомментировал скандал вокруг Facebook
// NEWSru.co.il // Пресса // 21 марта 2018 г.
The Guardian: Алекс Коган, собиравший данные пользователей Facebook, стал "козлом отпущения"
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 марта 2018 г.
Федеральная торговая комиссия начала расследование против Facebook, акции соцсети подешевели на 10% за два дня
// NEWSru.co.il // В мире // 20 марта 2018 г.
Скандал вокруг Cambridge Analytica: использование Facebook, политический шантаж и экс-агенты спецслужб Израиля







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