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В Израиле

ЦАХАЛ готовится к массовым беспорядкам на границе Газы, устанавливая дополнительные преграды

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 09:00 блог версия для печати фото
На границе Израиля и сектора Газы (архив)
На границе Израиля и сектора Газы (архив)
На границе Израиля и сектора Газы (архив)

Вечером 21 марта военный корреспондент службы новостей "Хадашот 2" Нир Двори опубликовал в твиттере сообщение о том, что ЦАХАЛ устанавливает проволочные заграждения к западу от пограничного забора на границе Газы – то есть в приграничной зоне на территории сектора.

Эти меры принимаются в связи с ожиданием массовых акций протеста в пятницу, 30 марта, в канун праздника Песах. Руководство ХАМАСа объявило о проведении "марша миллионов к границе" в этот день.

В четверг, 22 марта, в штабе региональной дивизии Газы пройдет совещание командования ЦАХАЛа по поводу готовности армии к массовым беспорядкам на границе.

Ранее командование Армии обороны Израиля отменило пасхальные увольнительные в боевых частях, дислоцированных на границе с сектором Газы. В этих подразделениях были существенно увеличены запасы нелетального оружия для разгона демонстраций.

В самом секторе с воздуха разбрасываются листовки с призывом избегать приближения к границе с Израилем. В случае попыток большого количества жителей Газы приблизиться к границе будут применяться дымовые бомбы и стрельба поверх голов. Кроме того, снайперы будут стрелять на поражение по зачинщикам беспорядков, подстрекающим толпу, сообщали израильские СМИ.



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